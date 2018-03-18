Мэрия ликует: Екатеринбург преодолел порог явки в 60%

В Екатеринбурге впервые в истории современной России побит рекорд по явке. Обычно вялая в вопросах голосования столица Среднего Урала сегодня показала такие же результаты, как и города области, не особенно выбиваясь и из статистики по стране.

Как сообщил агентству источник в администрации города, явка составила более 60%. При этом около 75%, согласно предварительным подсчетам, отдали свои голоса за Владимира Путина. В мэрии не скрывают своего ликования по поводу итогов дня голосования. «Попытки бойкота со стороны иностранных дипмиаси и радикальных групп провалились», – комментирует результаты источник «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

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