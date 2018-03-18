В Свердловской области обработали данные с 80% участков

Поступают сообщения о подсчете голосов избирателей в Свердловской области. Как информирует ОТВ, к настоящему моменту обработаны бюллетени более чем с 80% участков. По предварительным данным, средняя явка по региону составила 62,17%. За Владимира Путина голоса (из подсчитанных бюллетеней) отдали 74,84%, за Павла Грудинина – 11,33%, за Владимира Жириновского – 6,71%.

Данных по остальным кандидатам пока нет. В штабе телеведущей Ксении Собчак сообщили, что, согласно данным с 72 участков, единственная женщина-кандидат набирает 3,8%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

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