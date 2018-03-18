Облизбирком: обработано 53,88% протоколов

На данный момент обработано 1369 протоколов из 2541 то есть 53,88%. Сообщил прессе председатель ИКСО Валерий Чайников.

Предварительные итоги: Бабурин 0,72%, Грудинин 11,62%, Жириновский – 6,96%, Путин 74,74%, Собчак 1,98%. Сурайкин – 0,64%, Титов – 0,89%, Явлинский 1,22%.

Зафиксирована 41 жалоба, три из них – обоснованные

Председатель облизбиркома считает, что это была одна из самых законных кампаний по наличию наблюдателей – более 10 тысяч, членов УИК с правом совещательного голоса. «Все прошло чисто и честно», – заявил Чайников.

Екатеринбург, служба информации

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