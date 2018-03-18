Липовые данные из паспортных столов и выезд для голосования к покойникам. Избирательные штабы подводят итоги (ВИДЕО)

В региональных штабах кандидатов в президенты подвели итоги выборов.

Штабы подводят итоги

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в региональном штабе Владимира Путина предпочли не делать каких-либо заявлений о итогах голосования, а устроить лубочное шоу в честь четвертой годовщины присоединения Крыма.

Женщины и мужчины в народных костюмах пели патриотические песни, приведенная молодежь устало махала флагами и плакатами с надписями «Этим летом поедем в Крым», а губернатор Евгений Кувайшев, выступив перед народными массами, заряжал кричалки о вечном братстве уральцев с народом Крыма.

Примерно в это же время избирательный штаб Ксении Собчак, который делил одно помещение с ассоциацией наблюдателей «Голос», посетила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая одарила членов штаба комплиментами, назвав его самым эффективным из работавших в Свердловской области. В качестве ответного жеста члены штаба рассказали о нарушениях в ТИКах Свердловской области. Для примера они упомянули историю с размещением портрета Владимира Путина на одном из избирательных участков, который после замечания наблюдателей с некоторым скрипом удалили. При этом представители «Голоса» уточнили, что нарушения не носили системный характер.

Схожей риторики придерживаются и в избирательном штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Его представитель Эдуард Мансуров сообщил РИА «Новый День», что новинкой этих выборов стало отсутствие ряда избирателей в списках, члены избирательных комиссий ссылались на то, что такие данные предоставили паспортные столы (бывшая Федеральная миграционная служба). Также Мансуров рассказал о том, что наблюдатель от Павла Грудинина проконтролировал выездное голосование, которое проводится по заявлению лиц, по тем или иным причинам не способным явиться на участки. Выяснилось, что один из избирателей был уже умершим, а некоторые в силу инвалидности вообще не были способны писать заявления. По мнению представителя КПРФ, в этом присутствовал определенный умысел членов избирательных комиссий, которые сочли, что такие избиратели смогут поддержать «основного кандидата».

Представители штаба Владимира Жириновского заявили, что не обладают данными о нарушениях, равно как и о бюджетниках, которых обязали голосовать административным давлением, и признали выборы полностью законными.

Подробности смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

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