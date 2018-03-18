В Свердловской области обработано 75% бюллетеней

К настоящему времени в Свердловской области обработаны протоколы 75,32% участковых избирательных комиссий, об этом сообщили в областном избиркоме. При явке в 62,66% Бабурин набирает 0,71%, Грудинин 11,6%, Жириновский 6,94%, Путин 74,71%, Собчак 1,99%, Сурайкин 0,64%, Титов 0,88%, Явлинский 1,21%.

Напомним, к полуночи по Москве в ИКСО обещали обработать 100% протоколов и загрузить их в ГАС «Выборы».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

Липовые данные из паспортных столов и выезд для голосования к покойникам. Избирательные штабы подводят итоги (ВИДЕО). / Чайников: «Итоги выборов подведем до полуночи по Москве». / Облизбирком: обработано 53,88% протоколов. Читать дальше

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