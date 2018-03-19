«Голос» назвал Свердловскую область самым простым для своей работы регионом

Организация «Голос» назвала Свердловскую область самым легким для своей работы регионом в России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала сегодня на пресс-конференции уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Говорят, что организация «Голос» часто устраивает провокации. У нас наши члены этой организации никаких провокаций не устраивали, я была в их штабе вчера поздно ночью. Они сказали, что у нас самый простой регион для их работы», – рассказала Мерзлякова.

В целом, по словам омбудсмена, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в Свердловской области отмечено не было.

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