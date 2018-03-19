В Екатеринбурге из-за ветра и мороза отменили праздничный митинг по случаю победы Путина

В Екатеринбурге отменили праздничный официальный митинг, посвященный победе Владимира Путина на президентских выборах. Причиной стали сильный ветер и метель, которая не прекращается в городе с прошлого вечера.

Как передает корреспондент «Нового Дня», акция планировалась в 16:00 на площади Труда. В ней должны были принять участие активисты «Единой России» и молодогвардейцы, а также официальные лица. Но в итоге организаторы отказались от затеи из-за плохой погоды.

«Нам позвонили и сообщили, что мероприятие отменилось», – сообщили «Новому Дню» в исполкоме СРО ЕР.

Отметим, сегодня утром на сцене рядом с памятником Татищеву и де Геннину играла музыка, а на экране транслировались фотографии президента страны. При этом площадка пустовала. Вчера вечером, после закрытия избирательных участков, на этом месте студенты, молодогвардейцы и активисты НОД праздновали очередную годовщину присоединения Крыма к России. Мероприятие, правда, тоже было немногочисленным из-за сильного снегопада.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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