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Понедельник, 19 марта 2018, 10:45 мск

Екатеринбург

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На площади Труда продолжают праздновать победу Путина, но без людей (ВИДЕО)

На площади Труда в Екатеринбурге продолжают праздновать победу Владимира Путина на седьмых выборах президента России. На установленной еще в субботу сцене никого нет, экран позади нее транслирует фотографии главы государства, играет музыка, но людей на пятачке у памятника отцам-основателям города нет.

Екатеринбург празднует победу Путина на выборах

Напомним, вчера тут праздновали годовщину присоединения Крыма к России. Правда, мероприятие тоже не было многочисленным. На площади Труда собрались активисты «Молодой гвардии» и НОДа, а также студенты уральских вузов.

Екатеринбург, служба информации

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