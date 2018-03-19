На площади Труда продолжают праздновать победу Путина, но без людей (ВИДЕО)

На площади Труда в Екатеринбурге продолжают праздновать победу Владимира Путина на седьмых выборах президента России. На установленной еще в субботу сцене никого нет, экран позади нее транслирует фотографии главы государства, играет музыка, но людей на пятачке у памятника отцам-основателям города нет.

Екатеринбург празднует победу Путина на выборах

Напомним, вчера тут праздновали годовщину присоединения Крыма к России. Правда, мероприятие тоже не было многочисленным. На площади Труда собрались активисты «Молодой гвардии» и НОДа, а также студенты уральских вузов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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