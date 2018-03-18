В заснеженном Екатеринбурге празднуют годовщину присоединения Крыма (ФОТО)

В Екатеринбурге в честь годовщины присоединения Крыма к России проходят сразу два митинга-концерта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной площадкой акции стала площадь Труда.

Концерт начался здесь еще в 17.00, но собрал совсем немного участников, в основном, активистов «Молодой Гвардии». Причиной тому стала, скорее всего, снежная и ветреная погода. Сразу после закрытия избирательных участков, на акцию подтянулось до полусотни человек – пришли студенты и работники бюджетных организаций, которых заранее просили прийти на мероприятие. Также в толпе заметны активисты движения НОД, которые пришли с флагами.

Официальный митинг должен завершиться фестивалем ди-джеев, после чего на Плотинке запустят фейерверк.

Второй праздничный митинг проходит в штабе Путина на Ленина, 8. Годовщину присоединения Крыма здесь отмечают официальные лица Свердловской области, волонтеры ОНФ и молодогвардейцы. Добавим, что аналогичные «крымские» митинги сегодня запланированы по всей стране.

Екатеринбург, Служба информации «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

В Свердловской области закрылись участки – начинается подсчет голосов. / Уральская Свобода: проголосовал один человек (ВИДЕО). / В Нижнем Тагиле участковая комиссия получила на 20% больше бюллетеней, чем положено. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»