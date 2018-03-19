ГЦСИ ищет 400 тысяч рублей на единственный показ шок-оратории «Огни Урала» – для экспертов «Золотой маски» (ФОТО)

ГЦСИ Урал объявил сбор 400 тысяч рублей на единственный спецпоказ оратории «Огни Урала», которую ставили к прошедшей биеннале. Необычный спектакль, собравший десятки восторженных и удивленных отзывов в Екатеринбурге, прошел предварительный отбор на «Золотую маску» следующего года. Но для того, чтобы попасть в шорт-лист, нужно организовать еще один показ – для экспертов премии.

Напомним, премьера необычной оратории «Огни Урала» состоялась 14 сентября, в день открытия IV Уральской биеннале современного искусства. Постановка, в основу которой легло истинно уральское либретто 1932 года, сочетает в себе все – это современная хореография от знаменитых «Провинциальных танцев», музыка от композиторов Дмитрия Ремезова и Карло Чичери, хоровые партии от выпускников консерватории и солистов Музкомедии, перформансы и современное искусство. И все это – не на традиционной сцене, а в освобожденном зале бывшего ДК металлургов Верх-Исетского завода. Также в спектакле много металла и гламурный розовый Ленин.

Как стало известно в конце прошлой недели, оратория «Огни Урала» прошла предварительный этап отбора (по видеозаписям) на самый престижный театральный фестиваль страны «Золотая маска». Но для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо организовать еще один показ спектакля – для зрителей и экспертов премии, а для этого требуются большие финансовые ресурсы. Для этого нужно 400 тысяч рублей. Таких денег у создателей спектакля сейчас нет, и команда оратории объявила о запуске краудфандинг-проекта: на сборы осталось 28 дней.

«Мы команда проекта оратории «Огни Урала», и нас больше 50 человек. Вы можете помочь нам оплатить: аренду музыкального и светового оборудования, перелёты и проживание наших московских коллег – режиссера Оратории Андрея Смирнова и художника-постановщика оратории Елизаветы Дзуцевой; монтаж и демонтаж инсталляций и сценических конструкций; работу танцовщиков, вокалистов, музыкантов», – говорится в обращении труппы к обществу.

В обмен на «взносы» можно получить пригласительный на показ оратории «Огни Урала», на концерт ансамбля InterText, мерч театра «Провинциальные танцы», футболки биеннале и многое другое. Добавим, что пока удалось собрать лишь 5000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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