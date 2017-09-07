Гламурный розовый Ленин и люди-железяки – индустриальная шок-оратория «Огни Урала» откроет биеннале (ФОТО)

14 сентября, в день открытия 4 Уральской биеннале современного искусства, состоится премьера необычного спектакля site-specific-оратории «Огни Урала». Постановка, в основу которой легло истинно уральское либретто 1932 года, сочетает в себе все: танец, музыку, хор, современное искусство, перфоманс. Зрителей будет ждать гламурный розовый Ленин в неоне и падающая коммунистически-красная люстра. Количество показов ограничено, о билетах стоит побеспокоиться заранее.

Специальная перфоманс-платформа Уральской биеннале еще на прошлой выставке зарекомендовала себя как одну из самых ярких площадок, на которой показывали необычные и резонансные междисциплинарные постановки – променад по заброшенной типографии, поэзию рабочих с музыкальным сопровождением и так далее. На четвертой биеннале перфоманс-платформа, кажется, решила ошарашить всем и сразу – и заявила об исполнении site-specific-оратории «Огни Урала». Жанр спектакля определить однозначно невозможно: здесь есть современная хореография от знаменитых «Провинциальных танцев», музыка от композиторов Дмитрия Ремезова и Карло Чичери, хоровые партии от выпускников консерватории и солистов Музкомедии, перфомансы и современное искусство. И все это – не на традиционной сцене, а в освобожденном зале бывшего ДК металлургов Верх-Исетского завода.

Самое необычное – что спектакль от и до создавался на основе либретто, которое уральский писатель и журналист Николай Харитонов написал в 1932 году, к 15-летию Октябрьской революции. Тогда оратория была исполнена в Оперном театре и благополучно забыта до 2017 года, когда на нее наткнулись в архивах кураторы биеннале.

«Мы нашли это либретто – совершенно уральское, совершенно индустриальное – в архивах. Оно было написано под заказ Оперного театра, оратория была исполнена и забыта. Когда мы обратились в театр, там даже не смогли найти никаких документов – как это было, – рассказала куратор перфоманс-платформы Уральской биеннале современного искусства Ольга Комлева. – В итоге мы заказали переработать либретто драматургу Ирине Васьковской. И у нас родился новый язык, основанный на индустриальной лексике. Если главную партию главный герой исполняет на русском языке, то все остальные изъясняются при помощи набора индустриальных терминов, латыни и так далее. И это отсылает нас к теме всей биеннале – «Новая грамотность».

Время, в котором горят «Огни Урала», определить сложно – это может быть 1917 год, может 2017-й, а может – 2117-й. Каждый будет трактовать то, что видит, на свой лад. А увидят зрители людей-железяк (театр «Провинциальные танцы»), которые противятся тоталитарному строю, но, переломав себя, начинают маршировать под какофонию и скрежет металла (ансамбль современной музыки InterText). Так закалялась сталь или ковалась Революция? А может вам просто показалось.

Как говорит режиссер Андрей Смирнов (г. Москва, Liquid Theatre), он отталкивался от либретто и музыки, но единого сюжета у спектакля нет.

«Все продиктовано музыкой, в которой и выстраивается, на мой взгляд, драматургия. Конечно, некие маркеры сюжета я для себя расставляю. Мы как бы движемся от одной истории к другой по частям. Сначала является вневременной трибун и пытается диктовать идеи. Но каждый внутренне сопротиваляется этой идее, спрашивая себя «Раб ли я?». Сопротивление падает, люди объединяются в группу и признают идею, ходят строем, идут на пропаганду. Но потом наступает свет. И становится понятно, что никакая тоталитарная секта, никакая религия не может забрать у нас простых вещей – стремление любить, секс, рождение детей. Для меня этот спектакль про свет электрический и свет вечный», – рассказал режиссер.

Приоткрыли создатели постановки и некоторые секреты.

«У нас будет очень интересная световая партитура. Например, будет портрет Ленина в розовом неоновом свете. Будет кроваво-красная люстра, которая в какой-то момент будто бы упадет на зрителей. Будет еще много интересного», – обещала куратор Ольга Комлева.

Как и на прошлой биеннале, показов site-specific-оратории «Огни Урала» будет всего несколько: увидеть необычно действо можно 14, 20 сентября 11, 12, 18, 31 октября 7, 8, 9 ноября. Начало в 21.00 в ЦКиИ «Верх-Исетский».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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