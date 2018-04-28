Уральская биеннале стала лучшим проектом года в сфере современного искусства – итоги премии «Инновация» (ФОТО)

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии в области современного искусства «Инновация-2018». Главным проектом года в России признали IV Уральскую биеннале, которая прошла прошлой осенью и была посвящена «новой грамотности».

Премия «Инновация» была учреждена в 2005 году и с тех пор присуждается за проекты в области современного искусства. Главную награду вручают в номинации «Проект года», также награждают «Куратора года», «Художника года», «Региональный проект» и так далее. В этом году, по данным организаторов, на премию было подано 375 заявок из 50 городов России. И лучшей стала Уральская индустриальная биеннале современного искусства, которая прошла в Екатеринбурге в сентябре-ноябре 2017 года.

В главной номинации биеннале «обошла» фильм Александра Шейна «ВМаяковский», выставочный проект «Прометей. Демоверсия: Эксперимент обещает стать искусством» (Казань), спектакль «Музей инопланетного вторжения» и цикл выставок «Прощание с вечной молодостью» (Центр современного искусства «Винзавод»).

Напомним, Уральская биеннале прошла в Екатеринбурге осенью 2017 года. Темой была «Новая грамотность». Как и в прошлые годы, главной площадкой стало знаковое для Урала здание – заброшенный приборостроительный завод, производство на котором было остановлено в 2014 году. В экспозиции было задействовано 70 работ 60 художников из 19 стран, включая далекие от Урала Зимбабве и Индонезию, и близкие – Нижний Тагил и другие. Биеннале в Екатеринбурге проходит каждые два года и каждый раз собирает тысячи посетителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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