«Куда мы идем?» вместо «Слава труду!»: Тимофей Радя представил новый арт-объект (ФОТО)

Известный уличный художник Тимофей Радя представил публике свой новый арт-объект в рамках открывшейся в Екатеринбурге Уральской индустриальной биеннале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Радя разместил на крыше здания бывшего Уральского приборостроительного завода крупную надпись: «Кто мы, откуда, куда мы идем?». По словам организаторов выставки, буквы будут светиться по ночам. Отметим, что раньше на этом месте десятилетиями красовался советский лозунг «Слава труду!».

Напомним, четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства откроется в Екатеринбурге и области 14 сентября. Как и в прошлые годы, главной площадкой станет знаковое для Урала здание – на этот раз заброшенный Приборостроительный завод.

Как ранее писал РИА «Новый День», производство переехало в Арамиль еще в 2014 году и с тех пор здание в самом центре Екатеринбурга стояло пустым. Многие даже не знали, что некогда здесь производили секретную продукцию. И могли бы не узнать, поскольку сразу после биеннале завод снесут, а на его месте построят современный жилой комплекс.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

Свердловских пенсионеров «разводят» на деньги лжепрофсоюзы из Москвы: обещают материальную помощь от государства. / В тагильский СИЗО прислали кроссовки с зашитым в подошву мобильником (ВИДЕО). / Директору лагеря под Каменск-Уральским, который закрывали из-за антисанитарии, вынесли приговор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»