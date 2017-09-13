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Екатеринбург

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«Куда мы идем?» вместо «Слава труду!»: Тимофей Радя представил новый арт-объект (ФОТО)

«Куда мы идем?» вместо «Слава труду!»: Тимофей Радя представил новый арт-объект (ФОТО)

Известный уличный художник Тимофей Радя представил публике свой новый арт-объект в рамках открывшейся в Екатеринбурге Уральской индустриальной биеннале.

Новый День: ''Куда мы идем?'' вместо ''Слава труду!'': Тимофей Радя представил новый арт-объект (ФОТО)
Новый День: ''Куда мы идем?'' вместо ''Слава труду!'': Тимофей Радя представил новый арт-объект (ФОТО)
Новый День: ''Куда мы идем?'' вместо ''Слава труду!'': Тимофей Радя представил новый арт-объект (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Радя разместил на крыше здания бывшего Уральского приборостроительного завода крупную надпись: «Кто мы, откуда, куда мы идем?». По словам организаторов выставки, буквы будут светиться по ночам. Отметим, что раньше на этом месте десятилетиями красовался советский лозунг «Слава труду!».

Новый День: ''Куда мы идем?'' вместо ''Слава труду!'': Тимофей Радя представил новый арт-объект (ФОТО)

Напомним, четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства . Как и в прошлые годы, главной площадкой станет знаковое для Урала здание – на этот раз заброшенный Приборостроительный завод.

Новый День: ''Куда мы идем?'' вместо ''Слава труду!'': Тимофей Радя представил новый арт-объект (ФОТО)

Как ранее , производство переехало в Арамиль еще в 2014 году и с тех пор здание в самом центре Екатеринбурга стояло пустым. Многие даже не знали, что некогда здесь производили секретную продукцию. И могли бы не узнать, поскольку сразу после биеннале завод снесут, а на его месте построят современный жилой комплекс.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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