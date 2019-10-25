Работы екатеринбургского уличного художника Тимы Ради попадут в Третьяковку

Третьяковская галерея начала коллекционировать произведения современного искусства последних двух десятилетий. Как сообщили в пресс-службе предприятия, основой фондов искусства 2000-2010-х годов станут более ста образцов. Уже сегодня, в пятницу, коллекцию презентуют. Известно, что в нее вошли произведения живописи и графики, фотографии и видеоработы, инсталляции таких художников, как Виктор Алимпиев, Татьяна Ахметгалиева, Алекс Булдаков, арт-группировка ЗИП, Алиса Йоффе, Миша Most, Тимофей Радя, Хаим Сокол.

Сообщается, что большую часть произведений передали в дар галерее меценаты, также сделавшие крупное пожертвование. Какие конкретно работы войдут в коллекцию Третьяковки, равно как и за какие деньги они были выкуплены, не уточняется.

«Формирование коллекции современного искусства – одна из важных задач Третьяковской галереи, поставленная еще основателем музея Павлом Михайловичем Третьяковым. Благодаря его уникальному вкусу и меценатской деятельности в национальное художественное собрание вошли работы весьма радикальных для своего времени авторов. Сегодня Третьяковская галерея продолжает эту традицию», – подчеркнули в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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