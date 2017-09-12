«Новая грамотность»: основной проект Уральской биеннале закрыли от журналистов (ФОТО)

Сегодня должен был состояться пресс-тур по основной площадке Уральской индустриальной биеннале, которая откроется на Приборостроительном заводе 14 сентября. Но вместо выставки, отражающей главную тему – «Новая грамотность», журналистам показали лишь исследовательский проект об истории завода и пару спецпроектов. Организаторы объяснили это тем, что художник Жоан Рибас запретил показывать недоделанную экспозицию.

Четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства откроется в Екатеринбурге и области 14 сентября. Как и в прошлые годы, главной площадкой станет знаковое для Урала здание – на этот раз заброшенный Приборостроительный завод. Как ранее писал РИА «Новый День», производство переехало в Арамиль еще в 2014 году и с тех пор здание в самом центре Екатеринбурга стояло пустым. Многие даже не знали, что некогда здесь производили секретную продукцию. И могли бы не узнать, поскольку сразу после биеннале завод снесут, а на его месте построят современный жилой комплекс.

Сегодня в здании Уральского приборостроительного завода состоялся пресс-тур, в рамках которого организаторы обещали провести «экскурсию по выставке биеннале». Однако на главную выставку никого не пустили. Как заявили в пресс-службе биеннале, художник экспозиции Жоан Рибас в последний момент запретил показывать журналистам незаконченную работу. Поэтому до официального открытия биеннале, которое состоится 14 сентября, никто не знает – что же ждет его в главном выставочном пространстве завода.

Сам художник говорит, что его вдохновили остановившиеся часы.

«Когда мы только пришли на завод, увидели, что все часы остановились в разное время. Когда ты идешь по пространству завода, ты словно путешествуешь во времени: здесь – два часа, здесь – три часа, здесь – восемь. И от этого мы оттолкнулись, чтобы ухватить всю историю индустриального Урала, – рассказал на пресс-конференции Жоан Рибас. – В экспозиции задействовано 70 работ 60 художников из 19 стран, включая такие далекие от Урала Зимбабве и Индонезию, и близкие – Нижний Тагил и другие».

Журналистам же показали лишь зал, посвященный исследовательскому проекту. Здесь можно узнать когда и зачем было построен кирпичный дом на Горького, 17 (предполагалось, что в нем разместится библиотека), что здесь производили (известно немногое – например, про аппараты ИВЛ), какие байки травили рабочие, что они пытались пронести через проходные и так далее. Оформлено все «в духе биеннале», то есть современно и с применением интерактивных элементов. Например, в зале регулярно звонят старые стационарные телефоны.

Снять трубку может каждый. И тогда услышит странные переговоры о поставке на завод каких-то проектов или чертежей. Также в ходе пресс-тура можно было заглянуть на площадку «ТАБУ. Территория авангарда: Большой Урал» – результат исследования истории авангарда вне Екатеринбурга.

Добавим, что УПЗ – лишь одна из немногих площадок биеннале. Всего в этом году пройдут 23 параллельные программы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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