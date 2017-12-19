«18 мне уже»: в честь совершеннолетия ГЦСИ открывает выставку, повлиять на которую сможет каждый (ФОТО)

Уральский филиал ГЦСИ открывает тематическую выставку в честь своего 18-летия «18. Совершённое». Как и все, что делает ГЦСИ, экспозиция будет необычной: ход выставки будет устроен как серия обсуждений, а каждое высказывание гостей сможет изменить саму экспозицию или будущее всего уральского филиала. Также за время празднования посетителям предлагают вспомнить самые важные проекты за прошедшие 18 лет.

Открытие выставки «18. Совершённое» состоится 21 декабря, хотя формально 18-летие уральский ГЦСИ отметил еще 18 ноября – но из-за биеннале сделать отдельный проект не вышло. Сейчас же ГЦСИ приглашает всех желающих принять участие в необычной выставке, которая продлится 52 дня с перерывом на новогодние каникулы.

«К восемнадцатилетию мы осознали свои возможности и хотим публично обсудить их границы. Для этого мы делаем выставку-обсуждение, приглашающую к участию. На выставке представлены форматы, в которых мы привыкли работать. Ход выставки устроен как серия открытых обсуждений этих форматов, участники влияют на динамику экспозиции, все высказывания равноценны и равнозначны – они все оставляют следы. Обсуждения выльются в обновление стратегии Уральского филиала ГЦСИ и определение новых форматов взаимодействия со зрителями», – сообщили в пресс-службе Центра современного искусства.

Пространство ГЦСИ будет разделено на несколько зон, а обсуждение выставки – на тематические семь дней недели. Так, каждый понедельник в течение ближайших двух месяцев будет носить название «Пусто» – залы филиала не работают. Вторник – «Школа»: образовательные мероприятия. Среда – «Жизнь других»: встречи с городскими сообществами и группами зрителей. Четверг – «Полный бетон» / «Решительные действия»: мастерские для 18-летних / Вспоминаем перформансы прежних лет. Пятницы – «Вспомнить всё»: ностальгические вечера. Выходные – «Принцип удовольствия»: мастерские для взрослых и детей, полдники.

Добавим, что все предложения, которые посетители выставки «18. Совершённое» будут выдвигать в ходе дискуссий, могут повлиять и на действующую экспозицию, и на будущее всего уральского ГЦСИ.

Напомним, в этом году ГЦСИ провел уже четвертую Уральскую индустриальную биеннале современного искусства – самый известный свой проект. Также ГЦСИ славится регулярными выставками, перфомансами, спектаклями. Это одна из главных площадок в Екатеринбурге, где всегда можно обсудить современное искусство.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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