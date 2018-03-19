Чайников назвал города с самыми пассивными избирателями

В Свердловской области насчитывается около десяти муниципалитетов, где явка избирателей на выборах президента не достигла 60%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на пресс-конференции председатель облизбиркома Валерий Чайников. По его словам, в Верхней Пышме на участки пришли 57%, в Кушве – 57,3, в Артемовском – 57,9%. В Реже, Среднеуральске и Железнодорожном районе Екатеринбурга явка составила 59%.

В среднем в Свердловской области явка достигла 62,35%. Победу одержал действующий президент России Владимир Путин, за него проголосовали 74,60% избирателей. На втором месте по популярности оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,58%. На третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у него 6,79%. У Ксении Собчак набралось 2,12%, у Григория Явлинского – 1,30%, у Бориса Титова – 0,93%, у Сергея Бабурина – 0,73%, у Максима Сурайкина – 0,64%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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