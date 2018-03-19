«А что, голосовали?»: Чайников не знал о выборах приоритетных проектов благоустройства

Председатель областного избиркома Валерий Чайников дал понять, что был не в курсе организованного в Екатеринбурге голосования по отбору приоритетных проектов благоустройства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это выяснилось сегодня на пресс-конференции.

Когда один из журналистов спросил, почему не на всех избирательных участках можно было принять участие в выборе проектов благоустройства, Валерий Аркадьевич удивленно переспросил: «А что, голосовали?», и заявил, что областной избирком никакого отношения к этому опросу не имеет. Как ранее сообщали «Новому Дню» в мэрии, в голосовании приняли участие более 120 тысяч жителей Екатеринбурга. При этом участников могло быть больше – многие жаловались в соцсетях, что участки для голосования по объектам благоустройства были расположены неочевидно, их приходилось искать, и далеко не все избиратели вообще знали о том, что 18 марта можно сделать и такой выбор. Первое место в опросах заняла набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО – 79 тысяч 946 голосов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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