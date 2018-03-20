Морозы и снегопады отступают, но весну ждать еще рано

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня начинается небольшое потепление. Нетипичная для второй половины марта холодная погода отступит, обещают синоптики. Осадки также станут менее интенсивными. Но настоящей весны пока не будет: тепло придет лишь в апреле.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте горадминистрации Екатеринбурга, сегодня за день потеплеет на 10 градусов: если ночью было 11-13 градусов ниже нуля, днем будет до -1…3. Снега станет меньше, возможны лишь несущественные осадки. В среду и четверг погода останется примерно такой же – днем от -5 до +3 на юге области, ночами – от -5 до -15 на севере.

Настоящей весны, судя по долгосрочным прогнозам популярных сайтов, ждать не стоит до апреля. По данным «Гисметео», стабильные плюсовые температуры днем в Екатеринбурге установятся лишь после 28 марта.

Напомним, в Свердловской области в прошедшие сутки действовало штормовое предупреждение – бушевал ветер до 25 м/с, шел сильнейший снегопад. На дорогах были заторы, количество ДТП увеличилось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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