На Уралмаше коммунальщики не могут ликвидировать аварию из-за припаркованного автомобиля

На Уралмаше коммунальщики продолжают устранять последствия ночной аварии, из-за которой около 300 домов на несколько часов остались без отопления. Им мешает припаркованный на теплотрассе автомобиль. Владельца «Лады Гранты» Х352КМ срочно просят убрать машину.

Сегодня ночью на Уралмаше произошла коммунальная авария, которая затронула около 300 домов. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, несколько часов в этих домах были снижены параметры теплоснабжения и ГВС, ограничения вводили для откачивания воды. К этому часу тепло в дома возвращается, в зоне ограничения остаются 28 домов. Как оказалось, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм, на месте работают две ремонтные бригады (15 человек), 4 специализированные машины.

Проведению всех работ мешает припаркованный на теплотрассе по адресу: Калинина, 27, автомобиль. Коммунальщики просят владельца машины «Лада Гранта» Х352КМ срочно забрать его.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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