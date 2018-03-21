Коммунальщики починили трубопровод на Уралмаше, тепло вернулось во все дома

В Екатеринбурге коммунальщики только поздно ночью устранили коммунальную аварию на Уралмаше, в результате которой 300 домов почти сутки оставались без отопления. Оперативно закончить ремонт работникам мешал припаркованный автомобиль. Сейчас тепло вернули в оставшиеся 28 многоквартирников.

Напомним, коммунальная авария произошла в ночь с 19 на 20 марта в Екатеринбурге. Произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм. В 300 домах были снижены параметры теплоснабжения и ГВС, но спустя несколько часов тепло вернули. В зоне отключения оставались 28 домов. Закончить ремонт коммунальщикам мешала припаркованный на теплотрассе по адресу: Калинина, 27, автомобиль.

В итоге ремонтные работы закончились только в два часа ночи. Теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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