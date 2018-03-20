«Позор думе»: екатеринбургские депутаты отказались обсуждать формат выборов мэра

Екатеринбургские депутаты проголосовали против принятия обращения к заксо Свердловской области о сохранении прямых выборов мэра города. С таким предложением выступил Дмитрий Головин, но его инициатива не набрала достаточного количества голосов для включения вопроса в повестку сегодняшнего заседания.

Одним из высказавшихся против был депутат Дмитрий Сергин. «Я являюсь сторонником прямых выборов мэра, но надо двигаться в рамках правового поля. Сегодня нет никакого нормативного акта о том, что будет изменена система выборов главы Екатеринбурга. Обсуждать какие-то слухи и веяния сейчас смысла нет», – заявил народный избранник.

«Мы должны высказаться по этому вопросу до того, как какой-то нормативный акт поступит в заксо. Это позор думе, которая отказывается обсуждать эту тему. Я вынесу вопрос на комиссию», – возразил Константин Киселев. Его поддержал глава города Евгений Ройзман, который сообщил, что готов отправить обращение в заксо от себя лично.

Киселев также предложил направить обращение в региональный парламент с просьбой прояснить правила избрания следующего созыва городской думы. С точки зрения депутата, возможны два варианта: либо переход на одномандатные округа, либо оставить все как есть. Это обращение депутаты также отклонили большинством голосов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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