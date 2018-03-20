Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга вышла в публичную повестку

Не прошло и двух дней после окончания выборов президента РФ, а в Екатеринбурге снова выходит на первый план тема возможных изменений механизма избрания главы города и депутатов муниципальной думы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что в кулуарах решение уже принято, заявил сегодня в своём блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Вице-губернатор Владимир Тунгусов запускает в Екатеринбурге реформу на свой лад. В том числе нас лишают выборов главы города – председателя думы. Подготовительная работа уже проведена, роли расписаны. Допускаю, что горожанам объявят о переменах на ближайших заседаниях гордумы. Не исключаю, даже на сегодняшнем», – написал депутат.

На сегодняшнем заседании городской думы вопрос о сохранении прямых выборов мэра действительно поднимался, но не гостями из резиденции губернатора, а депутатом Дмитрием Головиным. Он предложил принять обращения к заксо Свердловской области о сохранении прямых выборов мэра города, но его инициатива не набрала достаточного количества голосов для включения вопроса в повестку сегодняшнего заседания. Его поддержал Константин Киселев. «Мы должны высказаться по этому вопросу до того, как какой-то нормативный акт поступит в заксо. Это позор думе, которая отказывается обсуждать эту тему. Я вынесу вопрос на комиссию», – возразил Константин Киселев. Его поддержал глава города Евгений Ройзман, который сообщил, что готов отправить обращение в заксо от себя лично.

В заксобрании по-прежнему утверждают, что информации о предстоящей реформе пока нет. «Предложения по изменению существующего механизма выборов в законодательное собрание могут поступать только в форме законопроекта. Пока такой законопроект не поступал. Поступит – значит, будем его обсуждать, нет – значит нет», – заявила корреспонденту РИ «Новый День» спикер заксо Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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