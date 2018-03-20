В Екатеринбурге госпитализировали туристов с рейса из Таиланда

Четверых туристов, прилетевших сегодня рано утром из Утапао, прямо с самолета отвезли в медучреждения Екатеринбурга. Пассажиры во время полета пожаловались на тошноту и недомогание. Санитарные врачи осмотрели всех, кто летел с заболевшими. Диагноз пока не известен.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово, несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилете в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание.

«Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий», – уточнили в Кольцово.

Всего, по данным очевидцев, с рейса госпитализировали четверых человек. В какие именно медучреждения доставили уральцев и какой диагноз им предварительно поставили, в горздраве Екатеринбурга сообщить отказались.

«Мы готовим совместную с Роспотребнадзором информацию. Она будет позже», – прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения города.

Добавим, что рейс RL-8572 из Утапао прибыл в Екатеринбург с задержкой – в 01:48 вместо плановых 18:55. Также был задержан обратный рейс на Пхукет: самолет вылетел из Кольцово в 07:38.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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