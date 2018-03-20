Роспотребнадзор: у туристов из Таиланда кишечная инфекция, для установления возбудителя взяты пробы

Туристам, которых госпитализировали сегодня с рейса из Таиланда, поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Всего с жалобами на недомогание к медикам обратились 10 отдыхавших в Утапао, из них в больницу легли только трое, остальных отпустили лечиться по месту жительства. У пострадавших отобран клинический материал для выявления возбудителей заболевания.

Как ранее писал «Новый День», несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилете в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание.

Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Жалобы на недомогание и тошноту были у десятерых туристов, прилетевших из Таиланда.

«Сегодня ночью в санитарно-карантинный пункт в аэропорту Кольцово поступила информация, что во время полета из Таиланда (страны, эндемичной по многим инфекциям) с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились 10 пассажиров. После приземления самолета пассажиры были осмотрены, проведено анкетирование, тепловизионный контроль, – сообщили в пресс-службе. – Выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания, все они были направлены на госпитализацию. Но госпитализированы трое человек, двое от госпитализации отказались. Поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Для проведения лабораторных исследований, с целью установления возбудителя заболеваний, от заболевших отобран клинический материал. Все остальные пассажиры были отпущены под медицинское наблюдение по месту пребывания».

Также специалистами Роспотребнадзора была проведена дезинфекция воздушного судна, для проведения лабораторного исследования отобраны пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде. Мероприятия продолжаются.

Добавим, что рейс RL-8572 из Утапао прибыл в Екатеринбург с задержкой – в 01:48 вместо плановых 18:55. Также был задержан обратный рейс на Пхукет: самолет вылетел из Кольцово в 07:38.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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