Секретарь совбеза РФ Патрушев проведет совещание с полпредом УрФО и объедет предприятия области

Стали известны подробности визита на Урал секретаря Совета безопасности РФ, бывшего руководителя ФСБ России Николая Патрушева.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сегодня он проведет выездное совещание у полпреда президента России по УрФО Игоря Холманских. На мероприятие прибыли губернаторы всех регионов округа, а также замы нескольких федеральных министров – экономики, промышленности и торговли, чрезвычайных ситуаций. Темой мероприятия станет предотвращение ЧС, а также импортозамещение в оборонной и гражданской промышленностях. По итогам совещания г-н Патрушев подготовит доклад Владимиру Путину.

Кроме того, завтра планируется объезд предприятий ОПК Свердловской области. Какие именно заводы посетит Николай Патрушев, не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

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