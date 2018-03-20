Секретаря Совбеза Патрушева попросили вернуть в УрФО парашютистов для тушения лесных пожаров

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских попросил секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева поддержать инициативу и вернуть на Урал парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров. Ранее подобное подразделение действовало при Уральском центре МЧС, но после перевода центра в Сибирь Урал остался без резерва. Разместить парашютистов предлагают в Югре – географическом центре УрФО.

Как ранее писал «Новый День», сегодня в Екатеринбурге в резиденции полпреда проходит выездное совещание Совбеза РФ под председательством секретаря Николая Патрушева. Губернаторы УрФО, заместители федеральных ведомств и министерств съехались, чтобы обсудить две темы: предупреждение и ликвидацию ЧС и импортозамещение в промышленности. Открывая совещание, г-н Патрушев отметил, что именно Урал более предрасположен к возникновению разного рода ЧС из-за особенностей географического расположения и размещения здесь множества промышленных предприятий, включая опасные производства. При этом в прошлом году в Свердловской и Тюменской областях была наихудшая по УрФО паводковая ситуация – наводнения нанесли ущерб в размере 650 миллионов рублей. А 30% гидротехнических сооружений в округе находятся в ненадлежащем состоянии. Самыми неблагоприятными регионами по пожарам, по данным секретаря Совбеза, являются ХМАО и ЯНАО. При этом системами оповещения охвачено не все население округа – а только 88,5%. Также Николай Патрушев напомнил, что на Урале загрязнение воздуха выше, чем в среднем по России, и в прошлом году были неудовлетворительные пробы питьевой воды. Все эти вопросы губернаторам предложили обсудить за закрытыми дверями, без СМИ.

В свою очередь, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских признал, что надо выстроить в округе сильную систему защиты населения от ЧС природного и техногенного характера. И пока регион справляется. Но есть то, с чем Федерация могла бы помочь.

«Благодаря совместной работе в 2017 году удалось справиться со всеми катастрофами и бедствиями и минимизировать ущерб. В короткие сроки было ликвидировано 15 ЧС и спасены более 5000 человек. В целом за 5 лет сложилась положительная динамика в области обеспечения пожарной безопасности. Количество пожаров снижается. Но они по-прежнему приносят немало бед. Во всех регионах России существенную помощь в тушении пожаров оказывают специальные парашютисты-десантники лесной охраны. Это федеральный резерв, подведомственный Рослесхозу. Но на территории Уральского федерального округа этот резерв отсутствует. Прошу вас, Николай Платонович, поддержать нашу инициативу и создать такой федеральный резерв Рослесхоза на территории одного из субъектов. Например, в Югре – географическом центре УрФО, – обратился Игорь Холманских к Николаю Патрушеву. – Решение вопроса приобретает еще большую актуальность в связи с проводимой реорганизацией МЧС. В 2017 году был ликвидирован Уральский региональный центр МЧС, который имел в своем составе авиационно-спасательный центр. А сейчас полномочия переданы Сибирскому центру, который находится в 2000 километров от нас, в Красноярске. И, с моей точки зрения, это негативно повлияло на существующую систему предотвращения и ликвидации ЧС. Подтверждением является и то, что руководителя Сибирского регионального центра МЧС нет на сегодняшнем совещании».

Что касается второго вопроса – импортозамещения, спикеры отметили, что перед российскими предприятиями не стоит цели заменить иностранные товары любой ценой. Но, по словам Николая Патрушева, в условиях усиливающихся санкций США в отношении России импортозамещение остается приоритетом. Предприятия должны быть независимыми в разработке своих технологий и изготовлении продукции.

Добавим, что совещание за закрытыми дверями продлится в Екатеринбурге до позднего вечера. Планируется, что губернаторы всех субъектов УрФО доложат Николаю Патрушеву о текущей ситуации и получат ЦУ по дальнейшей работе. Секретарь Совбеза РФ после совещания доложит о результатах Владимиру Путину.

Завтра Николай Патрушев посетит промышленные предприятия Свердловской области. Но какие – пока неизвестно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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