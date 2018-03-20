Имя нового главного тренера «Автомобилиста» назовут после 1 мая. Это не Скудра и не Воробьев

В Свердловской области подвели итоги высокого хоккейного сезона. Напомним, «Автомобилист» вновь не смог прорваться дальше первого круга плей-офф и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина по результатам шести матчей с магнитогорским «Металлургом».

Уже известно, что в новом сезоне клубом будет руководить другой тренер – Владимир Крикунов ранее объявил о том, что покидает «шоферов». Имя будущего наставника не называется. Ходили слухи о том, что на пост могут претендовать Илья Воробьев, с которым в прошлом году расторг контракт упомянутый уже «Металлург», или Петерис Скудра, ныне возглавляющий нижегородское «Торпедо». Однако представители клуба опровергли эту информацию.

«Они не входят в число кандидатов на пост главного тренера «Автомобилиста», – сказал директор клуба Максим Рябков. Он уточнил, что информацию о кандидатах раскроют после 1 мая, так как по регламенту КХЛ текущие контракты с клубов с главными тренерами, в том числе у екатеринбургского «Автомобилиста» с Владимиром Крикуновым, действительны до 30 апреля.

Также г-н Рябков сообщил, что несколько человек покинут команду по итогам сезона. Речь идет о 5-6 хоккеистах. «Мы в прошлом году провели большую трансформацию состава, это принесло ожидаемые результаты и сейчас нет необходимости в масштабных изменениях. Все остальные вещи будут точечными. Мы для себя уже наметили кандидатуры, которые будут для нас приоритетными в новой селекции», – пояснил он.

Екатеринбург, служба информации

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