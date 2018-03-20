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Вторник, 20 марта 2018, 16:08 мск

Екатеринбург

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Прокурор Екатеринбурга упрекнула городских полицейских, не заметивших группу автоугонщиков

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заявила, что городская полиция не заинтересована в результативном расследовании дел об автоугонах. Потерпевшие вынуждены обращаться в надзорное ведомство, чтобы хоть как-то заставить оперативников работать. Доходит до того, что жертвы автоугонщиков сами ищут преступников.

«Разбор полетов» между прокуратурой и городским УМВД состоялся сегодня на заседании городской думы. Светлана Кузнецова считает, что при возбуждении уголовных дел полиция манипулирует двумя правовыми нормами «угон» и «кража». Хищение дорогостоящего автомобиля относится к более тяжким преступлениям и может негативно повлиять на статистику раскрываемости. Более того, и дела об автоугонах расследуются так, словно и нет цели быстрее найти украденную машину.

«Приведу пример. 12 декабря 2017 года было зарегистрировано заявление гражданина, у которого похитили автомобиль Mazda 6 стоимостью 900 тысяч рублей. Карточка по автопоиску по этому автомобилю была выставлена только 9 января, а уголовное дело возбуждено 10 января, то есть по истечении 29 суток. О каких перспективах расследования дела можно говорить? Когда мы стали разбираться с этой жалобой, выяснили, что на территории Екатеринбурга действует преступная группа. Ее участники не стесняясь, с одних и тех же абонентских номеров, звонили потерпевшим и предлагали выкупить украденные машины за 200-300 тысяч рублей. В полиции допрашивали потерпевших, но ни оперативные службы, ни руководство не инициировали соединение уголовных дел с этими абонентскими номерами. Потому что организованные группы для статистики тоже никому не нужны», – отметила Светлана Кузнецова.

По словам прокурора, ситуация с автоугонами – один из провальных разделов работы городской полиции. На это начальник городского УМВД Сергей Кулагин возразил и отметил, что в прошлом году было несколько судебных решений по резонансным делам об автоугонах. Однако прокомментировать конкретно приведенный пример не смог. «Я не готов сказать, почему заявление гражданина не было принято в дежурные сутки. Но я возьму это дело на контроль», – пообещал Кулагин.

Добавим, что жертвы автоугонщиков в Екатеринбурга начали объединяться. Так, осенью прошлого года 50 автовладельцев, у которых украли машины, пытались пробиться на личный прием к руководителю регионального ГИБДД Юрию Демину. После этого горожане стали завалить жалобами прокуратуру. В половине случаев, в том числе после реагирования надзорного ведомства, были возбуждены уголовные дела, отметила сегодня Светлана Кузнецова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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