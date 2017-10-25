Прокуратура разберется, почему в полиции Екатеринбурга не могут отыскать автоугонщиков

Прокуратура Екатеринбурга начинает проверку работы полиции по розыску автоугонщиков. Ранее жертвы преступников жаловались, что фактически им самостоятельно приходится просматривать записи с камер наблюдения, выискивать преступников.

Напомним, недавно владельцы 50 автомобилей, угнанных в Екатеринбурге за последние 4 месяца, пытались попасть на личный прием к руководителю регионального УГИБДД Юрию Демину. К главному гаишнику они пошли уже после того, как пытались узнать о розыске своих авто в полиции. «На письменные запросы руководству уголовного розыска о записях с камер, отчетах о розыске по горячим следам нам отвечают: бандиты залегли на дно, ждем, когда пойдут на дело. Это как понимать, извините? Практически все люди здесь сами организовали поиски, все видео просмотрели сами. У меня автомобиль 5 сентября украли днем от офиса, я сама подняла видео с камер, через сообщество в «ВКонтакте» опознали человека, который за мной следил. Это хорошо известный в криминальных кругах района Уралмаш уголовник. И вот уж месяц ничего не происходит. У нас не узнали даже, что лежало в машине, следователь на звонки не отвечает», – рассказала одна из жертв автоугона Ирина Хеленко.

Жертвы автоугона в ГИБДД

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, прокуратура г. Екатеринбурга в порядке надзора изучит уголовные дела и материалы доследственных проверок по фактам похищения автомобилей на предмет эффективности работы полиции. В надзорном ведомстве уточняют, что обязанность по розыску украденных автомобилей лежит на полиции, на территории Екатеринбурга эту работу осуществляют сотрудники УМВД России по Екатеринбургу, а также его территориальные подразделения (оперативные сотрудники отделений уголовного розыска). Кроме того, в УМВД России по Екатеринбургу создано специализированное подразделение – отделение по раскрытию краж и угонов автомототранспорта, являющееся составной частью уголовного розыска.

«По итогам надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка эффективности работы полиции на указанном направлении, полноте принимаемых ими мер по отысканию похищенного имущества и установлению лиц, совершивших преступление. Аналогичная проверка будет проведена и в УМВД России по Екатеринбургу», – добавили в прокуратуре. Начальнику УМВД по Екатеринбургу поручено взять под личный контроль ход и результаты проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел по автоугонам.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.10.17

В Серове сгорел одноэтажный жилой барак, погибли люди (ФОТО). / Слух дня: Обмен кадрами между УГМК и областными властями продолжится. / 25 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»