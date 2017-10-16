«Хам, не ответил ни на один на один вопрос», – после приема у главы ГИБДД жертвы автоугонщиков готовят письма в прокуратуру (ВИДЕО)

Владельцы 50 автомобилей, угнанных в Екатеринбурге за последние 4 месяца, сегодня пытались попасть на личный прием к руководителю регионального УГИБДД Юрию Демину. По мнению пострадавших, полиция не ищет их машины. Во всяком случае, пока не найдено ни одной у тех автовладельцев, кто вступил в группу. Пострадавшие – владельцы иномарок, в основном марки KIA, – говорят, что при поиске машин их даже толком не опросили, а записи с видеокамер окрестных зданий они запрашивали самостоятельно – правоохранителей это не интересовало.

Жертвы автоугона в ГИБДД

Юрий Демин опоздал к началу собственного приема на час. В его отсутствие участники инициативной группы изложили свои претензии к полиции корреспонденту РИА «Новый День».

Анна Петишова: «Воруют очень продуманно. Моя машина исчезла ночью с 10 на 11 сентября. Были выборы, как вы помните, все органы дежурили. Мы приходим в отдел полиции 11 сентября, а нам говорят – у нас сегодня выходной, работать некому. Нас, пострадавших, уже больше 50 человек. Почти у всех угнали Kia Rio, KIA Sportage и у нескольких – Toyota Camri. Мы встречались с начальником областного угрозыска, он сказал, что это сегодня самые популярные марки у угонщиков. У всех угнали за последние 4 месяца. Я хочу спросить руководителя ГИБДД, почему наши машины не ищут, не останавливают похожие авто, не заглядывают под капот?».

Ирина Хеленко: «На письменные запросы руководству уголовного розыска о записях с камер, отчетах о розыске по горячим следам нам отвечают – бандиты залегли на дно, ждем, когда пойдут на дело. Это как понимать, извините? Практически все люди здесь сами организовали поиски, все видео просмотрели сами. У меня автомобиль 5 сентября украли днем от офиса, я сама подняла видео с камер, через сообщество в «Вконтакте» опознали человека, который за мной следил. Это хорошо известный в криминальных кругах района Уралмаш уголовник. И вот уж месяц ничего не происходит. У нас не узнали даже, что лежало в машине, следователь на звонки не отвечает».

Когда руководитель региональной инспекции приехал в управление, выяснилось, что встречаться сразу со всеми пострадавшими, ожидавшими его, Демин не будет. Посетителей пропускали в здание по одному. «Делегат» от жертв автоугонщиков Юлия Лосева после 40-минутной беседы с высокопоставленным полицейским вернулась разочарованной: «Сказал, вы пришли не по назначению, не по теме, и вообще, у них всех сократили, работать некому. Только на Юго-Западный район две машинки. Он не собирается принимать вашу шоу-команду (съемочную группу РИА «Новый День», прим. ред)...Натуральный хам, не ответил ни на один вопрос».

Ранее группа пострадавших излагала свои претензии и полицейскому главку. Жертвы угона ходили на прием в отдел уголовного розыска. Теперь они попытались обозначить свою проблему в ГИБДД. Группа пострадавших сообща решила по итогам приема у Юрия Демина отправить новые жалобы на бездействие полиции в Генеральную прокуратуру, и приемную президента России.

Получить комментарий у Юрия Демина в рамках визита пострадавших не удалось. В отделе пропаганды УГИБДД Свердловской области корреспонденту агентства сообщили, что глава управления «сам организует свой прием», то есть решает, будет ли комментировать факт обращения граждан журналистам. О готовности Демина прокомментировать ситуацию журналистам – смотрите на видео.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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