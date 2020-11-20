Екатеринбурженке вернули машину спустя шесть лет после угона

Жительница Екатеринбурга Ирина рассказала «Новому Дню» удивительную историю об угоне ее автомобиля. Инцидент произошел шесть с половиной лет назад, а сегодня машину ей вернули. Авто – популярная иномарка черного цвета. «Угнали в марте 2014 года, машине тогда был год всего, ездила на ней я», – рассказала собеседница агентства.

По ее словам, уголовное дело об угоне было возбуждено сразу же, тогда же екатеринбурженка узнала, что аналогичные автомобили неприметных цветов с автозапуском пользуются популярностью у угонщиков. Однако поиски ни к чему не привели.

О машине было ничего неизвестно, пока новый владелец, который, как выяснилось, стал жертвой угонщиков-мошенников, не захотел продать иномарку. «Все шесть лет на ней ездил один человек. Очень приличный, молодой, деловой, он сам очень расстроился, когда узнал, как обстоит дело. Он решил поменять машину, нашел покупателя, поехал снимать авто с учета, а сотрудники ГИБДД заподозрили, что с машиной что-то не то, при проверке двигателя – на нем были перебиты номера, причем очень качественно. Документы на машину, кстати, тоже все были сделаны – ПТС новая, оригинальная, экспертиза показала, что это не подделка», – сообщила «Новому Дню» Ирина, отметив, что у молодого человека, который шесть лет ездил на ее машине, не возникло проблем с постановкой на учет при покупке.

По ее словам, сейчас полицейские снова возбудили уголовное дело, они ищут тех, кто продал мужчине автомобиль Ирины. «У него, конечно, поначалу негатив все это вызвало. Он ведь купил машину честно, но пришлось отдать фактически 500 тысяч рублей. Но он очень достойно себя повел, понял ситуацию. Полиция сейчас будет искать тех, кто ему продал машину, угонщиков, – видимо, там было подставное лицо какое-то», – отметила она.

Екатеринбурженка похвалила владельца своей машины за бережную эксплуатацию. «Авто в хорошем состоянии, непрокуренный чистый салон, отличные родные сидения, подвеска нормальная, диски литые – которые мы ставили – стоят. Пробег за эти годы, правда, увеличился с 15 тысяч до 163 тысяч км», – отметила она.

Ездить на этой машине Ирина не будет, сейчас у нее другой автомобиль. Она намерена продать неожиданно вернувшееся к ней имущество. «Двигатель без номера, потому что все снято, но он родной. Машину пока под охрану поставили, подали заявление на постановку на учет, в полиции сказали, что выданных ими документов достаточно. Поставим – и сразу продавать», – добавила собеседница агентства.

Ирина порекомендовала всем, кто покупает машины с рук, внимательнее проверять всю информацию и обязательно брать продавцов на перерегистрацию в ГИБДД.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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