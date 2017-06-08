ГИБДД обновила рейтинг самых угоняемых автомобилей на Урале

На территории Свердловской области активизировались автоугонщики, сообщают сегодня в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Самыми угоняемыми машинами стали Toyota и Hyundai.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации Госавтоинспекции, с наступлением теплого периода на территории Среднего Урала зарегистрировано 108 краж и угонов транспортных средств, из них 90% произошли ночью с неохраняемых парковок. «В среднем за сутки в области похищается 4 автомобиля. Из массива угнанных машин на долю иномарок приходится около 51,1%», – говорят в ведомстве.

Рейтинг наиболее популярных у угонщиков автомобилей выглядит сегодня следующим образом: Toyota (14 автомобилей), Hyundai (14), Kia (5), Chevrolet (4) и Mazda (4). Бесспорным лидером в этом списке является корейский Hyundai Solaris. За последний месяц жертвами преступников стали 11 владельцев этой модели. «Также особой популярностью пользуются Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla, которых было похищено по 6 штук каждой модели», – добавляют в ГИБДД.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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