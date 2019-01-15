В ГИБДД назвали самые угоняемые на Урале марки машин. Вернуть хозяевам удается лишь половину

Екатеринбург, Январь 15 (Новый День, Екатерина Норсеева) ‒ Свердловская Госавтоинспекция обнародовала статистику по угонам автомобилей. Всего за прошлый год на Среднем Урале было похищено 1 367 транспортных средств. Только половина ‒ 662 машины – были найдены и возвращены владельцам.

Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД региона, у угонщиков есть любимые марки автомобилей ‒ это Kia (108 машин), Toyota (85 машин), Huyndai (83 машины) и Mazda (55 машин).

Чаще всего автомобили угоняют по ночам с неохраняемых парковок во дворах жилых домов. «Более 600 автомобилей было похищено на территории Екатеринбурга, 37 – Верхней Пышмы, 34 – Березовского, 33 – Сысерти, 32 – Заречного и Первоуральска», ‒ отметили в ведомстве.

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