Замминистра строительства и ЖКХ пожаловался на свердловское правительство Юрию Чайке (ДОКУМЕНТ)

Правительство Свердловской области не отвечает на официальные письма из федерального Минстроя, на что последний пожаловался в Генеральную прокуратуру России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на своей странице в фейсбуке депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, опубликовав обращение замминистра Андрея Чибиса в Генпрокуратуру.

В документе сообщается, что областное правительство не дало Минстрою РФ ответов по существу на неоднократно направленный запрос – о массовом отключении дворового освещения многоквартирных домов. «Данная ситуация, по мнению Минстроя России, недопустима», – пишет Чибис и просит дать поручение прокуратуре Свердловской области разобраться в ситуации.

Андрей Альшевских считает, что вина в данном случае лежит на руководителе администрации губернатора Владимире Тунгусове. «Давайте откроем основы основ – Указ губернатора о распределении обязанностей между своими замами (№ 614-УГ за ноябрь 2016 года). Там прописано, что взаимодействие с федеральными структурами – полномочия Владимира Тунгусова, первого вице-губернатора – главы губернаторской администрации. Вот кто, оказывается, саботирует решение вопросов, тем самым продолжает подставлять шефа», – резюмирует депутат.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 21.03.18

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