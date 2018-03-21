От имени главы Роспотребнадзора с бизнесменов собирают деньги на лечение больного ребенка – родственника главы ведомства

В редакцию «Нового Дня» поступила аудиозапись, на которой женщина, представляющаяся заместителем главы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольгой Диконской, пытается собрать деньги на лечение ребенка из Качканара. Приводим расшифровку аудио.

Корреспондент «Нового Дня» созвонился с женщиной, которая предлагала принять участие в благотворительной акции бизнесмену Антону. Та откликнулась на имя Ольга Викторовна и даже согласилась встретиться с представителем нашего агентства, чтобы обсудить, как можно информационно поддержать сбор средств для ребенка. Встреча была назначена в переулке Отдельном, 3, в кабинете № 143. Там действительно располагается управление ведомства.

Однако спустя несколько минут «Ольга Викторовна» перезвонила в редакцию, извинилась и сообщила, что не сможет принять у себя журналистов, но предложила опубликовать номер карты, куда могут переводить деньги желающие помочь. Нехитрая проверка показала, что получатель средств – Александр Константинович К. находится в другом регионе.

В управлении Роспотребнадзора Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что, скорее всего, речь идет о мошенниках, которые таким нетривиальным образом решили обогатиться. «Это однозначно не Ольга Викторовна. Сотрудники Роспотребнадзора никогда не просят у предпринимателей денег – ни на благотворительность, ни на лечение детей, ни на какие-то другие цели. Мы сейчас разместим информацию на официальном сайте. Думаю, мы обратимся в правоохранительные органы», – сказали агентству в управлении.

Екатеринбург, служба информации

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