Роспотребнадзор предупредил о штрафах, которые рассылают его клоны-мошенники

Бизнесмены и просто граждане в Свердловской области стали получать письма с требованиями заплатить по 10 тысяч рублей штрафа якобы от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В реквизитах на оплату – счета мошенников.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, письма рассылаются «Почтой России», в них можно найти и требование об уплате штрафа, и постановление о назначении административного наказания. Но реквизиты не соответствуют тем, что есть у Роспотребнадзора. В ведомстве рекомендуют проверять подлинность постановлений до оплаты, но для этого придется обратиться в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, кабинет 406, либо по телефону: (343) 270-15-64.

Добавим, это далеко не первый случай, когда мошенники прикрываются Роспотребнадзором. «Новый День» рассказывал о звонках якобы от лица заместителя главы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольги Диконской, звонившая пыталась собрать деньги на лечение ребенка из Качканара. Но нехитрая проверка показала, что получатель средств – Александр Константинович К., который находится в другом регионе. До этого неизвестные, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, предлагали бизнесменам приобрести брошюры для оформления «уголка потребителя» – такие звонки поступали работникам в сфере торговли. А парикмахерам, например, предлагали приобрести дезинфицирующие средства. В случае отказа звонившие угрожают внеплановыми санитарными проверками.

Екатеринбург, служба информации

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