«Трупы надо хоронить вовремя» или «ни с кем и никогда» – эксперты и партийцы об идее объединения оппозиции

Объединение нескольких оппозиционных партий в единый блок или даже создание на их базе новой политической партии может стать спасением для российской политической системы. Об этом заявил РИА «Новый День» политолог, бывший заместитель полпреда президента в УрФО Андрей Колядин, комментируя сегодняшнее заявление депутатов от «Справедливой России» о сближении с коллегами из других парламентских фракций (кроме «Единой России»). «Реформа партийной системы необходима. По сути, партии в России утратили всяческое подобие политических организаций, которыми они должны являться. Например, представители «Единой России» недавно заявили, что «не будут раздувать политическое противостояние». Но в любой настоящей партии на первом месте должна стоять борьба за власть. Без раздувания противостояния она невозможна. Если вы не хотите этим заниматься, то идите, выращивайте капусту. Или, как теперь актуально – клубнику», – считает эксперт.

Системный кризис, считает Андрей Колядин, накрыл не только три оппозиционных партии, но и саму «Единую Россию». «Трупы надо хоронить вовремя. Партия «Единая Россия» как партия не существует, это собрание функционеров, которым надо удержаться на плаву. Партия уже давно нигде активно не участвует, даже в президентских выборах она принимала участие где-то на далекой периферии. Да, благодаря административному ресурсу ими получено большинство мест и в Госдуме, и в региональных парламентах. Но это – болото. Я рукоплещу светлым головам из «Справедливой России», таким, как Михаил Емельянов, раз они осознают положение и собираются его изменить», – отметил Андрей Колядин. При этом он предупредил, что процесс в любом случае будет очень длительным, так как функционеры существующих партий хотят по-прежнему «ездить на красивых машинах, вкусно есть и надувать щеки».

В ЛДПР возможность объединения категорически опровергают. «ЛДПР – центристская партия, вторая партия в стране, со своим лидером, своей программой, своими ценностями. ЛДПР ни с кем не объединялась и объединяться не будет», – заявил координатор свердловского отделения партии Антон Гусев.

Первый секретарь СРО КПРФ Александр Ивачев допускает возможность заключения неких межпартийных соглашений, направленных на снижение результата «Единой России» на выборах разного уровня, но к идее объединения относится скептически. «Создание предвыборных блоков у нас запрещено по закону. Да и с кем объединяться? «Справедливая Россия» самоустранилась от активной политической деятельности, а с ЛДПР у нас слишком разная идеология», – отметил он.

Напомним, сегодня стало известно об идее «эсеров» более тесно взаимодействовать с другими оппозиционными фракциями. По данным РИА «Новости», сегодня на пленарном заседании Госдумы зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил, что пока оппозиция в РФ разрознена и раздроблена, она не может составить конкуренцию власти и прийти к руководству страной. «Поэтому мы считаем, что создается явный общественный запрос для левоцентристского крыла нашей политики. Необходимо предпринять шаги, отбросить амбиции и попытаться создать сильную левоцентристскую коалицию как из крупных партий, так и из мелких партий, потому что левая повестка популярна, востребована нашими согражданами», – сказал Емельянов на пленарном заседании Госдумы в среду.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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