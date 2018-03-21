«Справедливая Россия» предложила КПРФ и ЛДПР объединиться в одну партию

В России начинается предсказанная политологами партийная реформа. Представители партии «Справедливая Россия» сегодня заявили о начале переговоров с КПРФ и ЛДПР о создании единой коалиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в своем фейсбуке депутат от «Справедливой России» из Свердловской области Дмитрий Ионин. «Работа СР, КПРФ и ЛДПР в Госдуме давно демонстрирует потенциал для объединения. По многим вопросам мы голосуем одинаково, особенно по вопросам, против которых выступает большинство из «Единой России» <…> Объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит объединить усилия для создания реальной альтернативы «Единой России». Как минимум, необходимо вернуться к практике блоков и объединиться к следующим крупным выборам в регионах и выборам в следующую Госдуму. Как максимум, СР предлагает создание на базе трех парламентских партий, а также ряда непарламентских сил, единой партии на левой, социал-демократической платформе. Об этом много говорилось в кулуарах последний год. Теперь мы переходим к межпартийным консультациям», – написал Ионин.

Напомним, ранее известный политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявлял, что «Справедливая Россия» находится на грани исчезновения, так как одновременно переживает кризис идей, кризис лидерства и кризис региональных отделений. Также вызывает вопросы будущее ЛДПР. По мнению эксперта, партия крайне персонифицирована, а потому вопрос в том, как долго Владимир Вольфович Жириновский будет в состоянии вести активную политическую деятельность. Аналогично обстоит дело с КПРФ – возраст и состояние здоровья Геннадия Зюганова, приведшие к выдвижению Павла Грудинина, ставят вопрос о будущем всего левого фланга.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 21.03.18

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