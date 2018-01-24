«Пинок эволюции» или эра увядания: политологи предсказывают, какие партии выживут после выборов – 2018

В ближайшие месяцы в России начнутся перемены в партийной системе. По мнению опрошенных РИА «Новый День» экспертов, существующие партии переживают кризис и не удовлетворяют общественный спрос.

Так, по мнению президента холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, на грани исчезновения находится «Справедливая Россия», которая одновременно переживает кризис идей, кризис лидерства и кризис региональных отделений. С другой стороны, до 2021 года у нее сохраняется такой бонус, как возможность выдвижения кандидатов в местные и региональные органы власти без сбора подписей, что позволит ей остаться своего рода «ракетоносителем под местные элиты».

Традиционно вызывает вопросы будущее ЛДПР. Партия крайне персонифицирована, а потому вопрос в том, как долго Владимир Вольфович Жириновский будет в состоянии вести активную политическую деятельность.

Аналогично обстоит дело с КПРФ – возраст и состояние здоровья Геннадия Зюганова, приведшие к выдвижению Павла Грудинина, ставят вопрос о будущем всего левого фланга. «Пока сложно сказать, должна ли это быть одна партия, или есть место для нескольких», – считает Минченко.

Не слишком хорошо идут дела и у «Единой России» – пойдя на выборы самовыдвиженцем, Владимир Путин фактически дистанцировался от нее. По мнению политолога Сергея Мошкина, в будущем партии возможны два варианта: или она «заморозится» в нынешнем виде партии власти, или потихоньку будет трансформироваться во что-то другое. «Если вспомнить, то ЕР – не первая партия власти. Во времена Гайдара в 1993 был «Выбор России», потом – «Наш дом – Россия» Черномырдина, который фактически самораспустился, хотя попытки реформирования были. С «Единой Россией» также возможен подобный сценарий увядания и самороспуска. Тенденции на усиление ее позиций я не вижу. Или постепенное увядание, или заморозка в нынешнем статусе. Обновление партии обсуждалось, когда появился ОНФ. Но ОНФ как партия никогда не позиционировался, это было именно общественное движение, инструмент общественного давления – помните, как их лидеры ездили по регионам и хлестали губернаторов? Его роль сейчас тоже очевидно погасла. Проект подморозили. Вероятно, ЕР останется неким «клубом по интересам» чиновников и примкнувших к ним граждан», – считает Мошкин.

По мнению политтехнолога Александра Пирогова, сейчас в российском обществе есть серьезный запрос на другие идеи – социал-демократические, идеи справедливости. При этом ностальгия по СССР все же не означает, что большая часть населения хотела бы вернуться в советский период. «Существует запрос на смену идеологической парадигмы, риторики. Инструментарий взаимодействия с избирателями тоже нуждается в обновлении. Прямого контакта с избирателем у партий сейчас нет. Пора уже разбавить это старое болото», – отмечает он. В то же время, считает Пирогов, в текущий момент риторика Жириновского вызывает у электората больше симпатий, чем сильно просевшая КПРФ.

По мнению Минченко, существующая система все же демонстрирует оголенный либеральный фланг. Есть только либералы-западники, но нет либералов с национальной окраской. По мнению эксперта, партия такой направленности могла бы привлечь под свои знамена до 10-15 процентов населения. Кроме того, велик запрос на условную «антиистэблишментную» партию. «Все партийные лидеры, которые сейчас есть – это часть истэблишмента: и Жириновский, и Зюганов, и Миронов. Даже Ксения Собчак – наследница путинской элиты. А запрос на противостояние есть, это мировой тренд. Лучше бы наши власти дали подобной партии существовать в легальном поле. Иначе они появятся в нелегальном», – резюмирует Минченко.

Александр Пирогов добавляет, что процесс обновления в политической системе неизбежен, хотя и не связан напрямую с предстоящими выборами президента. «Трансформация системы будет, хотя «старики» пока держатся и контролируют аппаратные расклады. Жизнь на месте не стоит. Так что некий «пинок к эволюции» произойдет. Партии должны обновиться в риторике, в лидерах, в сменяемости поколений. Если они не будут думать об этом – их сметет», – заявил Пирогов.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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