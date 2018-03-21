«Авто» уступил «Белым медведям» в первом матче 1/4 Кубка Харламова

Сегодня в КРК «Уралец» прошел первый матч 1/4 Кубка Харламова. На льду встретились «Авто» и «Белые медведи». Матч для хозяев не задался с самого начала – екатеринбуржцы уже в первом периоде пропустили две шайбы от соседей из Челябинска, отыграть удалось только одну. Она же была единственной от хоккеистов «Авто» за всю игру. «Белые медведи» же за следующие два периода забросили в ворота соперника еще три шайбы. Итоговый счет матча – 1:5.

«Много что не получилось сегодня, ни в атаке, ни в обороне, много ошибок сегодня допустили, позволили сопернику забить голы. Мы говорили, что команда соперника хорошая, много игроков прошли Высшую лигу, были там лидерами. Мы сегодня решили усилить атаку, поставили в атаку ребят постарше, в обороне не удалась нам игра. Будем исправлять ошибки», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авто» Виталий Соловьев.

Напомним, следующий матч пройдет также в КРК «Уралец» уже завтра, 22 марта, в 18:30. Затем команды переедут в Челябинск, где состоятся две игры.

Екатеринбург, служба информации

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