Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании с Уралмаша

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск «УЖК ЖКО Екатеринбург» к «Орджоникидзевской УЖК». Это следует из данных, опубликованных в картотеке инстанции. Иск был подан накануне. Две компании пытаются делить жилфонд на Уралмаше, из-за чего под ударом оказались собственники квартир в спорных домах.

Ранее в редакцию РИА «Новый День» обращались жители дома на проспекте Победы, 14. До марта 2016 года зданием управляла Орджоникидзевская УЖК, компания бывшего директора ЕМУП «Орджоникидзевский РЭМП» Александра Найданова. У фирмы начались проблемы, и жильцы дома проголосовали за другую управляющую компанию. Однако квитанции от «старой» УК продолжали приходить.

Летом 2017 года «Орджоникидзевская УЖК» инициировала судебные тяжбы – и ей удалось доказать в суде, что протоколы собственников, отдавших голоса за другую УК, поддельные. Поэтому с конца июня 2017-го дом вновь перешел под управление «Орджоникидзевской». В первых же июльских квитанциях жителям выставили долги за тот год, в который управляющая компания не обслуживала дом, – с марта 2016-го. «У нас один дедушка, старенький уже совсем, не разобрался и пошел в эту «Орджоникидзевскую», чтобы узнать, что ему там насчитали. Ему сказали, что если он не оплатит, то ему свет отключат, газ, воду. И что коллекторов нашлют. Конечно, он испугался, залез в «похоронные» деньги, которые откладывал, и оплатил почти 80 тысяч рублей», – сообщила тогда «Новому Дню» жительница дома.

Позднее, в октябре 2017-го, в судах жители начали отстаивать свою правоту. Пенсионерка Светлана Довгань, живущая в доме на улице Кировоградской, который с декабря 2015-го по июнь 2017-го находился в управлении «УЖК ЖКО-Екатеринбург», также получила квитанции за этот период еще и от «Орджоникидзевской УЖК». От нее требовали 77 тысяч рублей и также обещали отключить свет и газ. Однако суд встал на сторону истицы, обязав «Орджоникидзевскую УЖК» исключить сумму несуществующего долга из платежных документов, а также наказал компанию штрафом в объеме 50% от неправильно начисленной суммы «долга» – 36 тысяч рублей в пользу потерпевшей, плюс взыскал в пользу пенсионерки 2 тысячи рублей за моральный вред.

Екатеринбург, служба информации

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