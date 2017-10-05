Общественники пророчат УЖК «Орджоникидзевская» десятки исков на сотни миллионов рублей. Первый суд завершился в пользу жильцов

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга вновь грозит разразиться коммунальный скандал. Пенсионерка с улицы Кировградской сумела доказать в суде, что ЗАО «УЖК Орджоникидзевская» незаконно начислила ей долг в 77 тысяч рублей. Консультировавшие истицу общественники заявляют, что на подходе – десятки аналогичных исков, а общая сумма коммунальных платежей, которые горожане оспорят в суде, может составлять порядка 280 млн рублей. Речь идет о так называемых двойных квитанциях: дома, которые фигурируют в этой истории, несколько раз переходили от одной УК к другой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Орджоникидзевском отделении «Комитета народного контроля», во вторник, 3 октября, районный суд удовлетворил исковые требования пенсионерки Светланы Довгань, пострадавшей от действий ЗАО «УЖК Орджоникидзевская». Дом на улице Кировградской, где проживает женщина, с декабря 2015 года по июнь 2017 года находился в управлении «УЖК ЖКО-Екатеринбург», и она исправно оплачивала коммунальные услуги. Однако в августе, после того, как дом перешел под управление «УЖК Орджоникидзевская», она с ужасом узнала из полученной квитанции, что за тот же прошедший период «должна» заплатить 77 тысяч рублей еще и этой компании. В противном случае УК угрожала отключить ей свет и газ. Пожилая женщина с требованиями не согласилась и пошла в суд. «Позавчера суд обязал ЗАО «УЖК Орджоникидзевская» исключить сумму несуществующего долга из платежных документов (текущий месяц она оплатила), а также наказал компанию штрафом в объеме 50% от неправильно начисленной суммы «долга» – 36 тысяч рублей в пользу потерпевшей, и оплатить ей моральный вред в размере 2 тысяч рублей», – заявили в КНК.

Напомним, о ситуации со спорными жилыми домами на Уралмаше «Новый День» уже писал. Около месяца назад в редакцию обратились жители дома на проспекте Победы. До марта 2016 года зданием управляла ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» – компания бывшего директора ЕМУП «Орджоникидзевский РЭМП» Александра Найданова. Однако у фирмы начались проблемы, и жильцы дома на Победы, 14, проголосовали за другую управляющую компанию. Однако квитанции от «старой» УК продолжали приходить. Летом 2017 года «Орджоникидзевская УЖК» инициировала судебные тяжбы – и ей удалось доказать в суде, что протоколы собственников, отдавших голоса за другую УК, поддельные. Поэтому с конца июня 2017-го дом вновь перешел под управление «Орджоникидзевской». В первых же, июльских, квитанциях жителям выставили долги за тот год, в который управляющая компания не обслуживала дом, – с марта 2016-го. «У нас один дедушка, старенький уже совсем, не разобрался и пошел в эту «Орджоникидзевскую», чтобы узнать, что ему там насчитали. Ему сказали, что если он не оплатит, то ему свет отключат, газ, воду. И что коллекторов нашлют. Конечно, он испугался, залез в «похоронные» деньги, которые откладывал, и оплатил почти 80 тысяч рублей», – сообщила тогда «Новому Дню» жительница дома.

По сообщению КНК, в настоящее время в суд уже поданы либо готовятся еще десятки исков в адрес «Орджоникидзевской» от добросовестных граждан, которые с помощью двойных квитанций стали злостными должниками с многотысячными задолженностями. «С подобными жалобами обращаются жители еще 55 домов, расположенных в районе Уралмаш, перешедших в управление ЗАО «Орджоникидзевская УЖК». Граждане поясняли, что самостоятельно обращались в ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», представляли платежные документы об оплате коммунальных услуг, пытались доказать, что задолженность не может им начисляться. В ответ от работников ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» слышали лишь: «В противном случае отключим электроэнергию, теплоснабжение и воду». По нашим подсчетам, в результате подобных действий ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» может получить неосновательное обогащение в среднем в размере 280 миллионов рублей. Возможно, таким образом, УК рассчитывает погасить долги перед ресурсоснабжающими организациями», – заявляют в комитете.

В самой УЖК «Орджоникидзевская» придерживаются строго противоположной версии. Как заявил РИА «Новый День» руководитель отдела маркетинга и рекламы компании Вячеслав Семкин, все начисления компания делает правильно, и за те периоды, когда спорные 54 дома находились в обслуживании другой УК, никаких платежей она жильцам не начисляла, – только за те месяцы, когда обслуживала их сама. Состоявшееся во вторник судебное заседание он прокомментировать затруднился.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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