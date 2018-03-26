«Твари мы дрожащие или право имеем?» – в Екатеринбурге пройдет митинг в защиту выборов мэра

В Екатеринбурге состоится митинг против отмены прямых выборов главы города. Он пройдет в понедельник, 2 апреля, накануне заседания заксобрания, где будут рассматривать законопроект о замене выборов на «конкурсную» систему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о предстоящем митинге сообщил депутат екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин. «Твари мы дрожащие или право имеем?! Право выбирать мэра своего города?! Митингу – быть! 2 апреля, 19:00, понедельник, площадь Обороны. Приходи, чтоб с тобою считались. Чтоб тебя слышали. Потому что это – твой город! P.S. Все согласовано. Теперь от нас зависит. Будет пять тысяч человек – будет один разговор. Будет десять – разговор другой. Будет сто тысяч – все поменяется. Хотя и не сразу», – написал Головин в своем фейсбуке.

Напомним, в прошлый четверг в заксо поступил законопроект за авторством губернатора Евгения Куйвашева. В нем предлагается заменить всенародное избрание главы города назначением его по конкурсной схеме. Кроме того, альтернативный законопроект внес беспартийный депутат Вячеслав Вегнер: он предлагает вернуть в Екатеринбурге прямые всенародные выборы «сильного» мэра – то есть такого, который сам формирует городскую администрацию и руководит всем городским хозяйством.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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