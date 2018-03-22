Официально: Бабушкина подтвердила поступление в заксо законопроекта об отмене выборов мэра

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина официально подтвердила корреспонденту РИА «Новый День» внесение законопроекта о замене прямых выборов главы Екатеринбурга на «конкурсную» систему его назначения.

В ближайшие часы на него должны быть получены все необходимые заключения – прокуратуры, правового управления и других структур – после чего он будет вынесен сначала на рассмотрение профильного комитета, а затем – на пленарное заседание 3 апреля.

В то же время Людмила Валентиновна опровергла информацию о том, что одновременно в заксо поступил законопроект о сокращении числа депутатов екатеринбургской гордумы, избранных по партийным спискам. По словам спикера, даже если такой законопроект будет внесен, то рассмотрят его уже только на следующем заседании.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.18

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