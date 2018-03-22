В Екатеринбурге отменят прямые выборы мэра и сократят партийные списки

Реформа муниципальных выборов в Екатеринбурге будет проведена частично.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» источник в заксо, в заксобрание внесен законопроект о сокращении числа партийных депутатов с 18 до 10 человек.

Кроме того, по некоторым данным, внесен законопроект о замене прямых выборов главы Екатеринбурга на «конкурсную» систему назначения, однако советник спикера заксо Елена Воронова этого пока не подтверждает.

Напомним, до сих пор нет окончательной ясности, по какой схеме будут проходить сентябрьские выборы в Екатеринбурге: останутся ли они смешанными (50% одномандатников и 50% списочников), станут ли чисто одномандатными или доля списочников просто сократится, например, до 25%, а доля одномандатников увеличится.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.03.18

ГИБДД предупредила о возможном всплеске ДТП из-за мощного снегопада. / Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании с Уралмаша. / Из свердловского заксобрания досрочно уходит один депутат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»