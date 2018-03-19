Выборы прошли – выборы начались: Екатеринбург готовится к битве за гордуму

В Екатеринбурге вступает в активную фазу подготовка к выборам мэра и депутатов городской думы. Напомним, единый день голосования – 9 сентября 2018 года. Пока что официально неизвестно, как будут проходить выборы в уральской столице, однако ожидается, что в ближайшие недели областное заксобрание примет поправки в региональное законодательство, в результате чего в ЕГД будут частично или полностью отменены партийные списки, а выборы мэра заменит «советская система», при которой главу избирают депутаты из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Источники в администрации Екатеринбурга, в частности, называют ориентировочную дату выхода документа 15 апреля 2018 года.

Об активизации потенциальных кандидатов в депутаты гордумы «Новый День» уже писал. Например, часть из них стала проводить соцопросы населения, выясняя электоральные предпочтения. Некоторые рискнули присоединиться к проекту Putin Team, чтобы попытаться взять очки на рейтинге президента России.

В администрации города также активно продвигают своего кандидата на пост главы администрации города. Например, сегодня комментировать итоги президентского голосования от имени мэрии будет не сити-менеджер Александр Якоб, а его первый зам Алексей Кожемяко, которого продвигают на пост главы администрации.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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