Кто поедет в гордуму на Путине, или Как екатеринбургские политики прислоняются к чужой славе

Екатеринбургские политики начали готовиться к выборам в городскую думу. Причем пока большинство потенциальных кандидатов в ЕГД пользуется довольно традиционными технологиями. Например, пытается ухватить кусочек чужой славы. Речь идет о появлении в городе листовок-портретов «Я в команде Путина». Портал putinteam.ru позволяет стать частью команды Владимира Путина любому желающему и, соответственно, использовать факт регистрации на ресурсе в свою пользу.

«Это совершенно однозначно подготовка к выборам в гордуму. Все думают, как выстраивать кампанию, и у многих есть соблазн на волне президентских выборов воспользоваться ситуацией и наиграть на себя. К 18 марта путинская тема будет становиться все плотнее и плотнее. К тому же выборы в ЕГД будут в сентябре (единый день голосования назначен на 9 сентября, прим.ред.), на агитацию есть весенний период, а потом лето, мертвый сезон, и активизация начнется уже только в конце августа. Так что все пытаются поработать с избирателем сейчас. Но вот насколько это эффективно? Не знаю. Будет зависеть от дальнейших шагов кандидата», – говорит старший научный сотрудник института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин.

Интересно, что принадлежностью к команде Путина формируют хорошее отношение представители самых разных политических сил, но только не единороссы. «Единая Россия» в этом не принимает участия, по крайней мере, организованные члены партии подобной пропагандой не занимаются, разве что какие-нибудь неофиты. Но вообще попытки партий прислониться к команде Путина – понятная и избитая технология», – объясняет Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Его коллега также подчеркивает, что в попитые представителей, например, «Справедливой России» или ЛДПР попиариться за счет Владимира Путина нет ничего необычного. «Помните, как несколько лет назад Сергей Миронов как лидер партии СР выставил свою кандидатуру на пост президента? И когда его спросили, в чем суть вашей программы, он ответил: «Суть программы поддержать Владимира Владимировича Путина на выборах». Так что тут нет никакого диссонанса. Это обычный технологический ход», – отмечает Сергей Мошкин.

По словам Анатолия Гагарина такая активность местных политиков вряд ли придется по вкусу представителям штаба Путина. «Указания сверху точно нет. Наоборот, существует пожелание: «Поменьше такой самодеятельности». Потому что на выборах президента она идет больше во вред. Вот у вас возник вопрос, и у многих других людей тоже: «А какое вообще отношение человек имеет к Путину и его команде»? Так что да, это попытка сделать себе репутацию, прислонившись к авторитету людей, которые пользуются безусловной поддержкой», – подчеркивает Анатолий Гагарин.

«Новый День» обратился с запросом в пресс-службу «Команды Путина», чтобы уточнить, насколько корректно, по мнению авторов проекта, использовать бренд ради продвижения собственной персоны на местных выборах. «В первую очередь отметим, что движение Putin Team – неполитическое. Люди объединяются добровольно, а в основе лежат общие ценности: патриотизм, справедливость и честность. Мы не можем контролировать или запретить использование нашей символики кем-либо, т.к. движение неформальное. Но принцип Putin Team – быть вне политики», – говорит Пресс-секретарь Putin Team Константин Ткаченко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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