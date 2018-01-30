В Екатеринбурге начались предвыборные опросы по кандидатам в гордуму

В Екатеринбурге активизировались будущие кандидаты в депутаты городской думы. Как стало известно РИА «Новый День», активисты проводят опросы среди жителей Октябрьского района. Горожан просят ознакомиться со списком имен: Илья Лобов, Михаил Плешаков, Павел Пустозеров и Александр Караваев, а затем спрашивают, кого они знают и кому больше всех доверяют.

Все перечисленные в списке так или иначе связаны с партией «Справедливая Россия». Илья Лобов и Александр Караваев являются действующими депутатами ЕГД. Первый больше известен экологическими акциями, вроде раздачи коробочек для сбора использованных батареек. Второй успел прославиться, но со знаком «минус», пока возглавлял региональный фонд капремонта. Под его руководством программа капремонта на 2016 год с треском провалилась, что признавали представители ОНФ, прокуратуры и замминистра строительства РФ Андрей Чибис. После скандальной отставки Александр Караваев временно пропал из повестки.

Остальные два кандидата – из сферы благоустройства и коммунальных услуг. Павел Пустозеров работает заместителем директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Михаил Плешаков является управляющим директором УК «ЖКХ Октябрьского района».

В пресс-службе свердловского отделения «Справедливой России» агентству подтвердили, что соцопросы организованы по поручению центрального аппарата, и проводятся они в каждом районе Екатеринбурга – для определения конкурентоспособности партийных кандидатов на предстоящих городских выборах.

Добавим, что пару лет назад эсеры испытывали серьезный недобор кадров, что вылилось в весьма оригинальный проект «Справедливый призыв» перед выборами в Госдуму, когда участников избирательной кампании набирали буквально «по объявлению». Тогда для желающих стать кандидатами в депутаты от партии был открыта специальная телефонная линия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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