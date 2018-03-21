Слух дня: К выборам в Екатеринбурге единороссы подошли без главы исполкома и схемы округов

В Свердловской области вот-вот начнется процедура предварительного отбора кандидатов в думы муниципальных образований от партии «Единая Россия». Тем не менее, подходит к ней партия власти в довольно странном состоянии: без руководителя регионального исполкома и в условиях полной неопределенности относительно схемы избирательных округов в областном центре.

Как сообщают источники РИА «Новый День», руководитель областного исполкома Александр Косинцев, завершив работу на президентских выборах, покинул свою хлопотную, но не слишком хлебную, должность и вернулся в кабинет заместителя гендиректора завода имени Калинина, который он занимал с 2010 года. Официально в пресс-службе отделения сообщают, что Александр Петрович в отпуске. В одном из телеграм-каналов пишут, что его место могут занять либо известный политконсультант Андрей Мозолин, либо депутат заксобрания Михаил Клименко, который в прошлом году был назначен координатором местных отделений партии «Единая Россия» по городу Екатеринбургу. По мнению источников, Клименко недостаточно опытен для руководства исполкомом, а Мозолин не очень-то туда рвется.

При этом уже на следующей неделе, по данным РИА «Новый День», может быть объявлен прием заявлений от «кандидатов в кандидаты» в депутаты гордумы Екатеринбурга. В пресс-службе СРО «Единой России» этого не подтверждают. Там говорят, что ясность по графику праймериз появится только после заседания регионального политсовета, которое еще даже не назначено.

Сложность ситуации еще и в том, что до сих пор нет окончательной ясности, по какой схеме будут проходить сентябрьские выборы в Екатеринбурге: останутся ли они смешанными (50% одномандатников и 50% списочников), станут ли чисто одномандатными или доля списочников просто сократится, например, до 25%, а доля одномандатников увеличится. При двух последних вариантах неизбежна перенарезка избирательных округов. Следовательно, если прием заявлений действительно начнется в ближайшие дни, даже сами потенциальные кандидаты в депутаты не будут знать, как будут выглядеть границы их округа и, следовательно, как им работать с электоратом.

По одной из версий, ответственность за «правильную» комплектацию будущих списков «Единой России» возложат на глав районных администраций. Добавим, что некоторые из них уже начали проявлять публичную активность. Например, сегодня вечером глава Железнодорожного района Андрей Курочкин начинает целую серию встреч с населением, где соберет волнующие жителей вопросы.

Екатеринбург, служба информации

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